Francia, Koné dopo il ko contro la Costa D'Avorio: "Non esistono squadre di secondo piano. Poca presunzione, bisogna lavorare"

Nella serata di ieri la Francia di Manu Koné è uscita sconfitta dall'amichevole pre-Mondiale contro la Costa D'Avorio per 1-2. Il centrocampista giallorosso ha giocato 67 minuti, prima di lasciare il campo per Rabiot. Al termine della sfida Koné ha parlato della prestazione della sua Nazionale in vista del Mondiale: "Ovviamente, quando si gioca una partita, si vuole vincere e si deve vincere. Penso che non sia tutto da buttare, abbiamo iniziato a fare delle cose molto buone. D'altronde sappiamo cosa ci aspetta nella prima partita dei Mondiali, ma penso che questa sia solo la prima partita di preparazione: abbiamo ancora una seconda partita per prepararci al meglio e per entrare nel vivo di questi Mondiali".

La Francia è andata in vantaggio ma la Costa D'Avorio è riuscita a ribaltare il risultato: "Ci sono stati molti cambiamenti, è vero, ma secondo me abbiamo giocato il nostro calcio e abbiamo aperto i giochi all'inizio con un gol. Penso che dobbiamo tenere alta la testa, non dobbiamo abbassare la guardia, bisogna continuare a lavorare. Poca presunzione e arrivare al traguardo, che è la cosa più importante".

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