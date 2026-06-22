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Francia-Iraq: Koné in campo dal 1' (FOTO)

22/06/2026 alle 22:00.
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Manu Koné sarà in campo dal 1' nel match dei Mondiali tra Francia e Iraq. Didier Deschamps ha scelto di puntare sul centrocampista della Roma per sostituire Tchouameni e così il giallorosso giocherà al fianco di Adrien Rabiot. Fischio d'inizio alle 23:00.