Bellissima notizia per l'Italia Under 17 di mister Franceschini che approda in finale degli Europei in Danimarca. Gli Azzurrini hanno infatti battuto la temibile Spagna in semifinale ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Decisivo l'errore dagli 11 metri degli spagnoli Alves (nonché figlio del Marcelo ex Real Madrid) e Mencia. Dal dischetto in rete anche il romanista Dattilo. Ora in finale contro il Belgio per sognare la coppa.
Europei Under 17, Italia-Spagna 1-1 (4-2): gli Azzurrini sono in finale dopo i calci di rigore
04/06/2026 alle 21:16.