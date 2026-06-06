Brasile-Egitto: Wesley titolare nell'ultima amichevole pre Mondiale (FOTO)

All'Huntington Park Field di Cleveland (Stati Uniti) si gioca a mezzanotte (ora italiana) l'amichevole tra Brasile ed Egitto, ultimo test prima dell'inizio del Mondiale. Carlo Ancelotti, commissario tecnico della nazionale verdeoro, ha deciso di non risparmiare Wesley: titolare nella precedente partita contro il Panama (45 minuti in campo e vittoria per 6-2), l'esterno della Roma partirà dal 1' anche nel match odierno e giocherà da terzo destro.

OS 11 ESCOLHIDOS!?



A Seleção está escalada para entrar em campo em Cleveland, na última etapa antes da Copa do Mundo.



BOLA ROLANDO ÀS 19H (DE BRASÍLIA)!



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ISSO É BRASIL! ?? pic.twitter.com/S9iUPDQZhi — brasil (@CBF_Futebol) June 6, 2026



