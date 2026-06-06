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Brasile-Egitto: Wesley titolare nell'ultima amichevole pre Mondiale (FOTO)

06/06/2026 alle 22:16.
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All'Huntington Park Field di Cleveland (Stati Uniti) si gioca a mezzanotte (ora italiana) l'amichevole tra Brasile ed Egitto, ultimo test prima dell'inizio del Mondiale. Carlo Ancelotti, commissario tecnico della nazionale verdeoro, ha deciso di non risparmiare Wesley: titolare nella precedente partita contro il Panama (45 minuti in campo e vittoria per 6-2), l'esterno della Roma partirà dal 1' anche nel match odierno e giocherà da terzo destro.