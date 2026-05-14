Francia, la lista dei convocati di Deschamps per il Mondiale: c'è Koné (FOTO)

La Francia ha da poco diramato la lista dei convocati che affronterà il Mondiale in estate. Il ct Didier Deschamps ha avuto una vasta gamma di giocatori talentuosi tra cui scegliere, la scelta è però ricaduta su questi 26. Tra i selezionati figura anche il centrocampista della Roma Manu Koné, nonostante una stagione non brillante anche a causa dei continui problemi fisici.

? OFFICIAL: France World Cup final squad. ??



Any changes you’d make? ?? pic.twitter.com/46f3BD3AoN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2026



