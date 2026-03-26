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Italia-Irlanda del Nord: Mancini titolare. Pisilli e Cristante partono dalla panchina (FOTO)

26/03/2026 alle 19:22.
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Primo appuntamento con il destino per l'Italia di Gennaro Gattuso. Gli azzurri alle 20:45 scenderanno in campo contro l'Irlanda del Nord per il playoff Mondiale. Ecco le scelte del commissario tecnico dell'Italia, con il giallorosso Mancini in campo dal 1'.

ITALIA - Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Tonali, Barella, Dimarco; Retegui, Kean.