De Roon, la sosta per essere al 100%: è il soldato di Gasperini

Tempo di sosta, dopo un inizio di stagione vicinissimo alla perfezione. Gasperini si gode la sua Roma in testa alla classifica, con 4 vittorie in 5 giornate e un successo sull'Inter campione d'Italia...
Anche l'ultimo, forse il più rilevante, ostacolo per lo stadio della Roma a Pietralata è superato. Ieri, sul sito del Campidoglio nella pagina dedicata al progetto giallorosso, è stato pubblicato il p...
Antonio Arena è tornato. L'attaccante dalla Roma Primavera, che l'anno scorso segnò un gol all'Olimpico al primo pallone toccato (in Coppa Italia), ha smaltito il risentimento muscolare. Domenica scor...
Tutti In campo. O meglio, alcuni in campo. Perché Gasperini lerl alla ripresa degli allenamenti ha avuto a disposizione soltanto una piccola porzione della sua squadra. Escludendo i tre portieri, con...
Loading