De Roon, la sosta per essere al 100%: è il soldato di Gasperini

Arrivato nello scetticismo generale negli ultimi giorni di mercato, per sostituire quell'El Aynaoui più fuori che dentro al progetto, Marten De Roon è pronto a prendersi lo spazio che merita. Un acquisto voluto fortemente da Gasperini, viste anche le ottime condizioni economiche con cui si è potuto portarlo a Roma, perchè il tecnico giallorosso è consapevole di quello che il centrocampista olandese può dare alla Roma.

Altrettanto consapevole, però, era della sua condizione fisica: un'estate da separato in casa, un inizio di stagione a guardare gli altri dalla panchina e una forma che per ovvi motivi non poteva essere quella migliore. Come riportato da "Il Messaggero", Marten De Roon è un soldato di Gasperini, uno di quelli che conosce perfettamente le richieste del tecnico. D'altronde con lui a Bergamo ha scritto la storia. Non è ancora partito dal primo minuto, ma pian piano si sta ritagliando il suo spazio, anche perchè dalla prossima sfida contro il Como, e con il tour de force a seguire, servirà necessariamente l'aiuto di tutti. Anche e soprattutto di gente d'esperienza come De Roon.