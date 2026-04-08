Bologna, Italiano: "Castro viene da un gran gol alla Roma in Europa League, tornerà a segnare"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista dell'impegno di Europa League contro l'Aston Villa. I felsinei sono arrivati alla sfida di domani proprio eliminando i giallorossi. Il tecnico del Bologna ha nominato anche la Roma, rispondendo a una domanda:

Si aspetta qualcosa in più da Castro dal momento il gol gli sta mancando?

"Nell'ultimo periodo sta arrivando sotto porta ma non sta avendo concretezza e la fame che lo contraddistingue. Ci sono momenti che fanno parte di una stagione, c'è anche un po' di malasorte, ma lui sta lavorando bene e sta dando tutto per la squadra. Finisce le partite sempre stremato. Arriva da un gran gol a Roma in Europa League e sono convinto che tornerà a far gol, perché lavorando così prima o poi il Dio del calcio ti gratifica".