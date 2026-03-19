Roma-Bologna: Olimpico da brividi tra bandiere giallorosse e coreografia della Sud con la Lupa Capitolina (FOTO e VIDEO)

Oggi si gioca allo Stadio Olimpico il secondo atto del derby italiano tra Roma e Bologna, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L’atmosfera è caldissima e, come indicato dal comunicato della Curva Sud, ogni tifoso ha portato con sé la propria bandiera giallorossa. All'interno di questa cornice da brividi, poco prima del calcio d'inizio la Curva Sud ha esposto una splendida coreografia con la sagoma nera della Lupa Capitolina su sfondo bianco, giallo e rosso.

Contemporaneamente in Curva Nord è spuntato uno striscione: "Orgoglio e vanto di un'eterna storia... Conquisteremo insieme un'altra vittoria!".







