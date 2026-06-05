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Serie A 2026/27, derby alla 15a giornata per la quarta volta: bilancio dei precedenti a favore della Roma

05/06/2026 alle 20:29.
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La stesura del nuovo calendario di Serie A per la stagione 2026/2027 ha stabilito che il derby della Capitale andrà in scena in occasione della quindicesima giornata di campionato. Secondo le statistiche fornite da Opta, il derby di Roma si disputerà in quella giornata per la quarta volta nella storia del massimo torneo. I tre precedenti si sono disputati tutti negli ultimi 21 anni, registrando un bilancio favorevole ai colori giallorossi con due vittorie per la Roma e un solo successo per la Lazio.