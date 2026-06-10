Calciomercato: il Lecce pensa a Massara

Frederic Massara è nel mirino del Lecce. Secondo quanto riferito da Marco Conterio su X, infatti, nelle scorse ore c'è stato un contatto fra l'ex direttore sportivo della Roma e il club salentino. Ancora nessun incontro tra le parti, ma è uno dei nomi più caldi per la direzione sportiva del Lecce.

?? Il #Lecce sta valutando la possibilità di prendere un nuovo uomo mercato, nelle scorse ore c'è stato un contatto con Frederic Massara reduce dall'esperienza alla #Roma. Ancora nessun incontro ma è uno dei nomi più caldi a cui stanno pensando i salentini pic.twitter.com/wc55WQZzPx — Marco Conterio (@marcoconterio) June 10, 2026



