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Calciomercato: il Lecce pensa a Massara

10/06/2026 alle 17:33.
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Frederic Massara è nel mirino del Lecce. Secondo quanto riferito da Marco Conterio su X, infatti, nelle scorse ore c'è stato un contatto fra l'ex direttore sportivo della Roma e il club salentino. Ancora nessun incontro tra le parti, ma è uno dei nomi più caldi per la direzione sportiva del Lecce.