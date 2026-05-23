VIDEO - Gasperini sulla presenza della proprietà: "Ci dà forza. Dopo la partita di domani mi auguro una Roma compatta, forte delle proprie idee"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo match stagionale contro il Verona, in programma domani alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulla presenza della proprietà a Trigoria: "La presenza della proprietà è fondamentale. Si evitano tante situazioni spiacevoli che si possono creare in un ambiente di lavoro. La presenza loro è sicuramente un qualcosa che dà forza alla squadra, all'ambiente e che dà risposte chiare e veloci rispetto al passato. Questa sarà una bella scommessa. Mi auguro che un possibile risultato positivo di domani possa aiutare ad avere una Roma compatta, forte delle proprie idee, sbagliando anche ma con progetti comuni".

?? #Gasperini sulla presenza della proprietà: “Ci dà forza. Dopo la partita di domani mi auguro una Roma compatta, forte delle proprie idee”



➡️ https://t.co/B2j6LXHfCN#ASRoma pic.twitter.com/FaommZ5Sft — laroma24.it (@LAROMA24) May 23, 2026



