Serie A, il Napoli termina il campionato al secondo posto: Hojlund firma l'1-0 contro l'Udinese

Alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona è andato in scena il match tra Napoli e Udinese, valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa e l'autore del gol che ha deciso la sfida è Rasmus Hojlund, il quale viene lanciato in profondità da Kevin De Bruyne e buca Maduka Okoye al minuto 24. Antonio Conte, probabilmente all'ultima gara sulla panchina dei partenopei, chiude il campionato al secondo posto in classifica con 76 punti (-11 dall'Inter capolista), mentre l'Udinese finisce in decima posizione a quota 50.