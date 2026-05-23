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Hellas Verona-Roma, i convocati di Gasperini: c'è Konè, out Pellegrini, Ndicka e Tsimikas

23/05/2026 alle 17:07.
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Alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati. Torna Manu Konè, out invece Lorenzo Pellegrini, Evan Ndicka, Bryan Zaragoza, Kostas Tsimikas oltre allo squalificato Wesley. Ndicka e Pellegrini viaggeranno comunque con la squadra. Questi gli uomini a disposizione:

Portieri: Svilar, De Marzi, Zelezny, Gollini 

Difensori: Rensch, Angelino, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Seck, Ghilardi 

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Pisilli 

Attaccanti: Dovbyk, Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy 

(asroma.com)

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