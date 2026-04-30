Diffide ai tifosi che mettono in vendita i biglietti su Ticketoo: il sito non ha accordi con la Roma

Non è mai facile vedersi una partita della Roma allo stadio: i posti disponibili sono sempre meno e l'impianto è quasi sempre sold out. Ragion per cui alcune persone si sono affidate a siti di ticketing esterno come Ticketoo. Su questa piattaforma ognuno può mettere in vendita il proprio biglietto per lo stadio e, quest'anno soprattutto è una pratica sempre più comune. Il sito in questione, però, non ha nessun accordo con la Roma e non è regolare. Ultimamente stanno partendo anche delle diffide nei confronti di chi sceglie di mettere il proprio tagliando in vendita su questa piattaforma.