World Cup 2026: dove si sposterà il tifo degli italiani? Le preferenze dei tifosi raccontate dai dati SNAI

Dopo la mancata qualificazione dell’Italia alla World Cup – mondiali 2026, i tifosi italiani hanno spostato la loro attenzione verso le squadre che, a differenza della Nazionale italiana, sono riuscite ad approdare alla fase finale della manifestazione sportiva. È ovvio che, per raccontare il tifo, le logiche razionali non siano sufficienti, tuttavia con l’ausilio dei preziosi dati antepost sui mondiali raccolti da SNAI è possibile ricostruire una fotografia delle squadre verso le quali i tifosi del Belpaese stanno mostrando maggior interesse.

Facendo riferimento alle statistiche dei quotisti, le selezioni più giocate in Italia dagli utenti si dispongono nell’ordine seguente:

Francia – 21,59% Brasile – 20,77% Portogallo – 16,51% Spagna – 14,70% Argentina – 5,88% Inghilterra – 5,00% Germania – 2,84% Norvegia – 2,80% Messico – 2,38% Olanda – 2,08% Marocco – 1,41%

La “classifica” fornita vede un interessante miscellanea di storiche big del calcio, outsider in affermazione e squadre trainate da giocatori top player in grado di spostare l’interesse mediatico e smuovere l’emotività del pubblico. L’elenco fornito rappresenta più di un dato tecnico, prestando il fianco a un’interpretazione che indichi le formazioni catalizzatrici del sentiment positivo in vista della World Cup 2026. E’ interessante notare che le prime cinque squadre coprano i 2/3 circa delle preferenze.

Il quadro si arricchirà una volta che saranno acquisiti anche i dati dalle nuove opzioni di gioco MyCombo grazie alle quali gli utenti possono combinare diversi pronostici per uno stesso evento, restituendo una visione ancora più dettagliata dei dati raccolti dal portale di gioco SNAI, recentemente rinnovato sia nelle sue funzionalità che nell’esperienza utente, posizionando il brand al top dell’offerta.

L’evoluzione stessa della World Cup potrà determinare uno spostamento degli equilibri statistici, e sarà di estremo interesse osservare e misurare l’evolversi delle preferenze via via che il nucleo delle squadre in gara si ridurrà a seguito delle prime eliminazioni.

Il dominio UEFA nelle preferenze di tifo degli italiani

La Confederazione Europea detiene il dominio netto della graduatoria fornita dai quotisti SNAI. Francia, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Germania, Norvegia e Olanda sono il blocco continentale più consistente tra le Nazionali a cui gli italiani stanno dando la loro fiducia.

Con il 21,59% di share, la Francia è prima nella classifica delle squadre con maggior seguito in Italia, e questo dato è in linea con il valore della rosa dei francesi. I Blues si distinguono infatti per qualità dei singoli calciatori, profondità tecnica, continuità internazionale e il forte appeal di alcune punte di diamante del reparto offensivo. Mbappé, ambito anche dalle squadre più blasonate della Serie A, è uno dei giocatori più seguiti al mondo, e questo potrebbe contribuire a rendere la Francia una delle squadre a cui gli italiani stanno guardando con maggiore interesse in occasione della World Cup 2026.

Dopo il Brasile, di cui parleremo tra poco, troviamo al terzo posto il Portogallo (16,51% di share), che può contare sull’attenzione mediatica da sempre rivolta in Italia a Cristiano Ronaldo, soprattutto dopo gli anni di presenza nella Juventus. Ma il Portogallo si caratterizza anche per l’intero gruppo ricco di intensità offensiva, talento e qualità, e la percezione della Seleção das Quinas più diffusa oggi in Italia è quella di una formazione che unisce leadership, esperienza internazionale e nuove soluzioni offensive.

La Nazionale iberica conquista un 14,70% di preferenze. Le Furie Rosse sono note anche in Italia per la qualità tecnica, la gestione del ritmo partita e un’identità tattica ben delineata, senza contare che i club spagnoli più titolati competono stabilmente nelle competizioni europee, aumentando la familiarità del pubblico italiano con il calcio iberico e, di riflesso, con le imprese della Roja.

Inghilterra e Germania sono presenti, ma non mostrano numeri altrettanto consistenti di Francia, Portogallo e Spagna. Guardando solo al caso dell’Inghilterra, la fama e il seguito della Premier League in Italia non si traducono immediatamente in un alto piazzamento nel ranking SNAI.

Sorprende invece la presenza della Norvegia, con percentuali basse ma comunque inaspettate. È possibile che ciò dipenda dalla presenza nella rosa di Erling Haaland, l’attaccante del Manchester City oggi considerato uno dei volti dominanti del calcio a livello non solo locale ma internazionale.

Arriva poi l’Olanda, con il 2,08% di preferenze per gli Oranje, che evidentemente continuano ad attrarre e ad essere accreditati presso i tifosi italiani in virtù della loro ricca storia di calcio tecnico e spettacolare. Anche se non primeggia tra le squadre preferite dagli italiani nella classifica SNAI, quella olandese resta pur sempre una Nazionale con una forte credibilità e in grado di attirare le simpatie del pubblico nostrano.

Il Messico nel ranking SNAI come rappresentante unico della CONCACAF

Anche grazie al fatto che parte dei match si giocheranno sul suolo messicano, El Tri è riuscito ad attirare l’attenzione del pubblico, posizionandosi nel ranking SNAI al nono posto, con uno share del 2,38%.

Ma il Messico è sempre stato tra le squadre più seguite in vista delle competizioni di livello mondiale, ed è perciò quasi scontato che i tifosi italiani lo stiano prendendo in considerazione per le proprie giocate, anche in virtù del fatto che la nazionale centroamericana è spesso imprevedibile e sa come regalare sorprese ai suoi ammiratori.

Confederazione sudamericana: l’intramontabile attrazione dei tifosi italiani per le squadre del CONMEBOL

Due formazioni corazzate come Argentina e Brasile non potevano mancare nella classifica delle preferenze degli italiani elaborata da SNAI a partire dai suoi dati.

Il Brasile colleziona il 20,77% delle giocate e continua ad essere per i tifosi italiani l’emblema del calcio funambolico e spettacolare. Se per il pubblico italiano la Seleção è una delle squadre più affascinanti, lo si deve sia alla sua qualità tecnica che al legame emotivo che storicamente unisce Italia e Brasile grazie all’adozione da parte della Serie A di numerosi fuoriclasse brasiliani, tra cui spiccano i nomi di Ronaldo, Kaká, Ronaldinho, Cafu e Thiago Silva.

L’Argentina vanta una storica connessione culturale con l’Italia, e questo si riflette anche nel sostegno dei tifosi nostrani alla Nazionale di calcio. Al contempo, la presenza nella formazione albiceleste di un campione del calibro di Lionel Messi non può che aumentare il fascino dell’Argentina agli occhi del pubblico calcistico del Belpaese.

Confederazione Africana di Calcio: il Marocco emerge e si afferma nelle competizioni internazionali

Cresciuto grazie alle prestazioni ottenute nella World Cup 2022 e alla vittoria della Coppa delle Nazioni Africane (2025), la formazione marocchina ha fatto il suo ingresso in una nuova dimensione internazionale, dove sono venute fuori la sua solidità difensiva, la qualità tecnica e l’organizzazione tattica di cui è capace. Gli italiani hanno perciò modificato la propria percezione della squadra nordafricana, che oggi viene considerata una possibile outsider in grado di sorprendere anche in una manifestazione sportiva come la World Cup.

I tifosi italiani fotografati nelle loro preferenze: un viaggio tra dati statistici, narrativa e sentiment

Le scelte antepost riassunte dalle statistiche appena descritte non possono tradursi in modo meccanico in una dimensione matematica che descriva compiutamente la composizione del tifo italiano, tuttavia offrono importanti spunti di riflessione per avanzare i primi ragionamenti, con l’obiettivo di individuare le Nazionali verso cui si sta polarizzando l’interesse del pubblico italiano alla vigilia della World Cup.

Esiste di sicuro una chiara predominanza delle big europee e sudamericane, anche se non mancano le squadre emergenti come il Marocco o le outsider trascinate dalle punte di diamante come la Norvegia.

Gli aggiornamenti che si acquisiranno attraverso le opzioni MyCombo metteranno a nostra disposizione un quadro ancora più dettagliato, e consentiranno non solo di analizzare le squadre più sostenute, ma anche di evidenziare i giocatori o le dinamiche tattiche che susciteranno maggiore interesse durante la World Cup 2026.