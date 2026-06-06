VIDEO - Roland Garros, Bove a Parigi per Cobolli. Il tennista: "Grazie per essere qui. Ora devi rimanere"

Nella serata di ieri la semifinale tutta italiana tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi non si è giocata a causa di un virus che ha colpito quest'ultimo. Cobolli, quindi, ha raggiunto la finale dello Slam francese in cui affronterà Zverev. Il tennista romano e romanista, però, ieri sera è sceso comunque in campo per una sessione di allenamento. Al termine dell'allenamento gli è stato fatto notare come sugli spalti erano presenti anche dei tifosi della Roma residenti a Parigi: "Ogni volta che la Roma gioca e sono qui andiamo a quel fan club, sono così gentili con me e abbiamo una grande passione che è la Roma". Poi, Cobolli si concentra sulla presenza di uno dei suoi migliori amici: "C'è un grande giocatore qui. Edoardo, grazie per essere venuto. Per me è una grande sorpresa averlo qui, ora devi rimanere". Il tennista ricorda i tempi in cui hanno iniziato a giocare a tennis insieme: "Penso che abbia fatto la scelta giusta, giocare a calcio è giusto per lui perché con la racchetta non era forte. Entrambi abbiamo fatto la scelta giusta".



