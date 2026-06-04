VIDEO - Nuovo episodio di "Guess the Teammate": la sfida tra Vaz e Ndicka

La Roma ha pubblicato sui propri canali social un nuovo episodio della serie "Guess the Teammate" che stavolta ha visto protagonisti Robinio Vaz e Evan Ndicka. I due giallorossi hanno dovuto scoprire l'identità di altri compagni di squadra tramite alcuni indizi: caratteristiche sul videogioco FC26, foto d'infanzia o alcuni dettagli particolari. La sfida è stata vinta dal difensore ivoriano.

La prima sfida ha messo in seria difficoltà i due compagni, quella con i valori presenti nel videogioco FC26: Pisilli, Koné, Wesley, Cristante, El Aynaoui, tutti tentativi falliti finché il numero 5 non ha capito che il calciatore in questione era lui stesso. Ndicka non è rimasto contento dei valori ritenuti troppo bassi. Il difensore si è portato avanti nella sfida per 4-0, riconoscendo tra le altre cose il tatuaggio sul collo di Pellegrini e l'inchino di Mancini. Vaz, invece, è stato reattivo nell'abbinare il numero 20 a Venturino. La sfida è terminata con il punteggio di 9-4 per Ndicka.



