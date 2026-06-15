Ufficiale: Sarri è il nuovo tecnico dell'Atalanta

Ora è anche ufficiale: Maurizio Sarri, dopo aver lasciato la Lazio, è il nuovo allenatore dell'Atalanta. A comunicarlo la stessa società orobica con un comunicato:

"Atalanta BC è lieta di comunicare che la guida tecnica della Prima Squadra è affidata a Maurizio Sarri, la cui luminosa carriera annovera oltre 800 panchine tra i professionisti con un palmarès nobilitato dalla vittoria di una Europa League e di uno Scudetto. Nella scorsa stagione ha portato la Lazio a giocarsi una finale di Coppa Italia, dopo averla condotta negli anni precedenti anche a un secondo posto in campionato (stagione 2022/23) e agli ottavi di finale di Champions League (stagione 2023/24), secondo miglior risultato di sempre nella storia del Club capitolino nella massima competizione europea. (...) La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a mister Maurizio Sarri nella famiglia nerazzurra."

(atalanta.it)