Totti: "Il Derby? A Roma non puoi perderlo. La rivalità c'era anche con un calciatore del tuo stesso livello" (VIDEO)

Il derby di Roma, uno tra i più sentiti al mondo. In un'anteprima di un documentario realizzato da Il Corriere dello Sport, sulla storica rivalità tra Roma e Lazio, è stato protagonista anche Francesco Totti, oltre agli ex laziali Nesta e Signori. La leggenda giallorossa, senza dubbio uno dei calciatori più rappresentativi della sfida, ha parlato così della stracittadina: "La rivalità era il derby, i cugini, consisteva nel non perdere mai un derby. Però, allo stesso tempo, la rivalità poteva essere anche in campo con un giocatore del tuo stesso livello. Perciò cercavi sempre di essere qualcosa in più".



