Clicky

Settore Giovanile, anche l'Under 17 è fuori: la stagione si chiude senza titoli

17/06/2026 alle 16:33.
toti-roma-primavera

Per la Roma Under 17 è arrivata un'altra sconfitta: pure nel match di ritorno dei quarti di finale per lo scudetto si è imposta la Juventus. Dopo il 5-2 dell'andata, a Vinovo i bianconeri si sono imposti per 2-1.

Prima dell'eliminazione dei ragazzi di Toti a leccarsi le ferite e andare in vacanza in anticipo erano state l'Under 16 e l'Under 16, sconfitte in questo caso in semifinale rispettivamente da Bologna e Inter.

Si chiude in questo modo la stagione anche del settore giovanile, senza nessun titolo portato a casa. Ma è tutto pronto per ripartire il prossimo anno.