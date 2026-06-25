Roma, torna Mannini: terminato il suo prestito alla Juve Stabia

Mattia Mannini è pronto a fare ritorno alla Roma. Il classe 2006, ex capitano della Primavera giallorossa, ha vestito la maglia della Juve Stabia in questa stagione ma non ha trovato molto spazio nel campionato di Serie B. Il giovane difensore farà così ritorno a Trigoria e spera di giocarsi le proprie opportunità alla Roma. La società campana ha ufficializzato il termine del prestito tramite un comunicato:

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, a partire dal 30 giugno, si concluderà il prestito del difensore Mattia Mannini, che farà rientro all’A.S. Roma.

Nel corso della stagione di Serie BKT 2025/26, Mannini ha collezionato 16 presenze, per un totale di 431 minuti disputati, oltre ad aver disputato una gara in Coppa Italia Frecciarossa.

La società gialloblù desidera esprimere il proprio ringraziamento ad Mattia per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento ai colori gialloblù durante la stagione, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera professionale.

(ssjuvestabia.it)

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