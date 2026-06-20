Paura per Gago: principio di infarto e intervento chirurgico per l'ex Roma. Ora è in buone condizioni

Attimi di paura per Fernando Gago. L'attuale allenatore dell'Universidad de Chile, come riportato dal portale argentino TN ha avuto un principio di infarto ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. L'ex Roma si è sottoposto a un intervento chirurgico e gli è stato impiantato uno stent. Tutto è iniziato nel pre-partita della sua squadra, Gago prima ha avvertito dei fastidi, poi in conferenza stampa la sua condizione è peggiorata fino alla corsa in ospedale.

(tntsports.cl)

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Fortunatamente le condizioni dell'ex centrocampista al momento sono buone.Come riportato dal club, Gago si sta sottoponendo a una serie di esami cardiovascolari e non ci sarà nell'allenamento odierno.

Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.



Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj — Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026



