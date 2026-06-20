Olanda-Svezia, le formazioni ufficiali: Malen parte dal 1'

Dopo il pareggio all'esordio contro il Giappone, l'Olanda scende in campo contro la Svezia per la seconda giornata del gruppo F. Confermato ancora una volta dal primo minuto l'attaccante della Roma DOnyel Malen, autore di una buona prestazione all'esordio seppur senza trovare il gol. La punta giallorossa agirà sugli esterni, con Brobbey centrale.
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Malen, Brobbey, Gakpo. CT: Koeman.
A disposizione: in attesa
SVEZIA (3-5-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Gyokeres, Isak. CT: Potter.