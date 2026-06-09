Off-Season 2026: la "pausa estiva" come opportunità per reimpostare mente e corpo

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per costruire solide basi per la nuova stagione e partire un passo avanti rispetto gli altri. La migliore soluzione la offre Off-Season 2026: preparazione atletica specifica nel calcio e recupero da infortuni e prevenzione dalle ricadute per arrivare pronti alla prossima stagione. Il percorso personalizzato è organizzato da Dario Maggesi .

Dall'8 giugno fino al 20 luglio, presso il centro sportivo Francesca Gianni, a Roma, arriva l'opportunità perfetta per tornare in campo più forti di prima. Tecnica, forza, velocità e mente: tutti ingredienti che permettono di fare la differenza.

?Off-season 2026



? 8 giugno - 20 luglio



⚽️ Preparazione atletica specifica nel calcio



?Recupero da infortuni e prevenzione dalle ricadute



?Roma - Centro Sportivo Francesca Gianni



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