Nottingham Forest, Lina Souloukou si dimette. Tentativo del Milan per ingaggiarla. Arrivata una proposta anche dall'Arabia Saudita

Dopo una stagione deludente, chiusa al quindicesimo posto in Premier League, con ben quattro allenatori cambiati durante l'annata, l'ex Roma, Lina Souloukou, in accordo con la società, ha deciso di lasciare il Nottingham Forest. Un'altra delusione per la CEO, dopo l'avventura alla Roma terminata con l'esonero di Daniele De Rossi a settembre 2024. Il club inglese, tramite un comunicato ufficiale ha ringraziato la dirigente: "Il Nottingham Forest Football Club può confermare che, a seguito di discussioni con il Club, Lina Souloukou ha deciso di dimettersi dal suo ruolo di Amministratore Delegato alla fine della stagione. Lina è entrata a far parte del Club all'inizio del 2025 e ha svolto un ruolo importante durante un periodo di successo significativo, sia in campo che fuori dal campo. Lina ha dichiarato: “È stato un onore servire come amministratore delegato di Nottingham Forest. Mi è piaciuto molto il mio tempo qui e sento che abbiamo fatto incredibili progressi sotto la proprietà di Evangelos Marinakis.” Tutti a Nottingham Forest ringraziano Lina per il suo contributo e le augurano il meglio bene per il futuro".

VAI AL COMUNICATO

Il giornalista di Gazzetta Regionale Lorenzo Canicchio, ha svelato un particolare retroscena dopo le dimissioni di Souloukou da Amministratore Delegato del club inglese. Come riportato, nelle scorse settimane c'è stato un importante avvicinamento da parte di Cardinale per ingaggiare Souloukou come CEO del club rossonero. Inoltre, per la dirigente è arrivata un'importante offerta dall'Arabia Saudita.

?? Retroscena dopo le dimissioni di Lina #Souloukou da Amministratore Delegato del #NottinghamForest. Nelle settimane scorse c’è stato un importante avvicinamento da parte di #Cardinale per il ruolo di CEO dell’#AcMilan. Per lei era arrivata anche un’intrigante proposta… pic.twitter.com/r7YifcaAA5 — Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) June 5, 2026



