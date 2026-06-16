El Shaarawy, addio al celibato a Ibiza: ci sono anche Pellegrini e Mancini (FOTO)

Dopo il rito civile, Stephan El Shaarawy è pronto a convolare a nozze con la sua Ludovica Pagani. In una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, il Faraone scrive "The Last Dance" insieme ad un gruppo di amici. Si trova a Ibiza. E ci sono anche due compagni della Roma.

Insieme all'esterno, che ha salutato con un gol al Verona che ha blindato il posto nella prossima Champions League, ci sono anche Pellegrini e Mancini, amici inseparabili. Giorni di festa e di spensieratezza prima del sì più bello della vita.