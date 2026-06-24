Coppa Italia, ecco il tabellone completo: le possibili avversarie della Roma

Non solo anticipi e posticipi delle prime cinque giornate di Serie A, ma Lega ha ufficializzato anche il tabellone della Coppa Italia.
La Roma scenderà in campo come al solito agli ottavi di finale. L'anno scorso c'è stata l'eliminazione all'Olimpico per mano del Torino. Il primo turno dei giallorossi è in programma o il 2 dicembre, o il 16 dicembre oppure il 13 gennaio, dipenderà tutto anche dagli impegni europei.
Sono cinque le squadre che possono incrociare i giallorossi, una sola di Serie A, il Cagliari. Oppure, l'avversaria, potrebbe venire fuori tra Arezzo, Union Brescia, Hellas Verona e Virtus Entella.
(LegaSerieA)