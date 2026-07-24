Kessie sopra tutti. Ma c'è pure la Roma

Ormai, siamo ben oltre il fantomatico terreno degli intrighi. Il flirt tra Franck Kessie e la Juventus è reale, vivo, corrisposto e pure datato - se vogliamo - dal momento che le parti hanno avviato i contatti diverse settimane fa e cioè quando la Juventus si preparava a inscenare l'ennesima rivoluzione dirigenziale con l'arrivo del neo ad, Giovanni Carnevali e di Frederic Massara. E il contributo di quest'ultimo, nella recente accelerata per l'ivoriano, si è rivelato particolarmente decisivo. [...]

Nel caso Kessie ci sarà da sciogliere una svariata mole di nodi perché la trattativa possa avviarsi verso la chiusura. Il primo, come noto, riguarda la distanza ancora marcata tra le richieste del suo entourage e le disponibilità bianconere. Non solo in termini di ingaggio, ma anche a livello di bonus alla firma e commissioni. [...] Parallelamente, poi, ci sarà da fare spazio in rosa, trovando una sistemazione alla sfilza di esuberi bianconeri. [...]

E poi c'è il terzo nodo, tutto fuorché trascurabile, e cioè che con il passare dei giorni si fa sempre più fitta la fila di club interessati al suo cartellino. A cominciare dalla Roma, pronta a piazzare l'affondo qualora dovesse partire Manu Koné; oltre a un altro paio di club sauditi. [...]

(tuttosport)