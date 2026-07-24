News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Kessie sopra tutti. Ma c'è pure la Roma

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
venerdì, 24 luglio 2026 alle 9:04
Kessie
Aggiungi come fonte preferita su Google
Ormai, siamo ben oltre il fantomatico terreno degli intrighi. Il flirt tra Franck Kessie e la Juventus è reale, vivo, corrisposto e pure datato - se vogliamo - dal momento che le parti hanno avviato i contatti diverse settimane fa e cioè quando la Juventus si preparava a inscenare l'ennesima rivoluzione dirigenziale con l'arrivo del neo ad, Giovanni Carnevali e di Frederic Massara. E il contributo di quest'ultimo, nella recente accelerata per l'ivoriano, si è rivelato particolarmente decisivo. [...] 
Nel caso Kessie ci sarà da sciogliere una svariata mole di nodi perché la trattativa possa avviarsi verso la chiusura. Il primo, come noto, riguarda la distanza ancora marcata tra le richieste del suo entourage e le disponibilità bianconere. Non solo in termini di ingaggio, ma anche a livello di bonus alla firma e commissioni. [...] Parallelamente, poi, ci sarà da fare spazio in rosa, trovando una sistemazione alla sfilza di esuberi bianconeri. [...] 
E poi c'è il terzo nodo, tutto fuorché trascurabile, e cioè che con il passare dei giorni si fa sempre più fitta la fila di club interessati al suo cartellino. A cominciare dalla Roma, pronta a piazzare l'affondo qualora dovesse partire Manu Koné; oltre a un altro paio di club sauditi. [...] 
(tuttosport) 

APPENA ARRIVATO

whatsapp image 2026 06 09 at 141601

Off-Season 2026: la "pausa estiva" come opportunità per reimpostare mente e corpo

giu 09, 15:39

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...

SnapInsta.to_753150556_1671261801667946_4175853207664440236_n

FOTO - Mancini e Pellegrini si ritrovano: insieme a cena in una trattoria di Roma

lug 24, 11:25

Lorenzo Pellegrini è ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro. L'accordo definitivo con la Roma per il rinnovo del contratto non è ancora arrivato e nel mentre il tempo scorre e la squadra...

images (45)

La Roma si rifà il look: trovato l'accordo con Dsquared

lug 24, 11:16

A fine luglio la Roma ufficializzerà una nuova partnership: come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il club giallorosso ha trovato l'accordo con Dsquared. Il celebre marchio vestirà la sq...

Dybala

Malen-Dybala in gol contro il Trastevere. Cristante: "Pellegrini? Speriamo torni"

lug 24, 11:12

Un altro 6-0, questa volta contro il Trastevere (Serie D) nel secondo test amichevole dell'estate giallorossa. Presente anche il ds D'Amico che ha assistito alla partita dalla torretta del 'Campo Test...

NOTIZIE POPOLARI
Antonio-Nusa

Calciomercato Roma: Godts pista da scartare, Schjelderup costa troppo. Contatti con Nusa ma restano dubbi sulle condizioni fisiche

lug 23, 21:00
Roma Trastevere

AMICHEVOLE Roma-Trastevere 6-0: primo centro di Malen. Poi Dybala, Cristante, Cherubini, Angelino a Arena (FOTO E VIDEO)

lug 23, 16:55
godts-thumb-header-1920

Calciomercato Roma: Nusa primo obiettivo ma pista complicata. Godts attende l'offerta

lug 23, 17:40
Castro

Calciomercato Roma: avviati i contatti con il Bologna per Castro. L'attaccante viene valutato 40 milioni

lug 23, 23:29
el mala

Calciomercato Roma, dalla Germania: il Borussia Dortmund vuole El Mala. Il Colonia respinge la prima offerta

lug 23, 20:50
4eb038460f82-luc8732

La nuova Roma non esiste

lug 24, 8:18
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: Roma-Trastevere 6-0 23-07-2026

Trigoria: Roma-Trastevere 6-0 23-07-2026

Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Loading