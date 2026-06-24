Cardiff-Roma: data, orario e biglietti. Tutto quello che c'è da sapere (COMUNICATO)

Tra un paio di settimane inizierà la stagione della Roma con il ritiro a Trigoria. E poi ci saranno come sappiamo una serie di amichevoli per testare il gruppo. All'inizio test poco probanti, con squadre di serie minori. Poi un po' di alzerà il livello finendo col Borussia Dortmund. Poi sarà debutto in Serie A.

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito la Roma ha svelato data, orario dell'amichevole contro il Cardiff: "Sono già disponibili i biglietti di Cardiff City-Roma, in calendario sabato 1° agosto alle ore 15:00 al Cardiff City Stadium. I tagliandi possono essere acquistati esclusivamente online sul sito ufficiale del Cardiff City FC. Prima di procedere all’acquisto è richiesta la creazione di un account gratuito al sito del club organizzatore (Bluebirds Uncaged Account) senza obbligo di profilazione marketing"

I prezzi

"La vendita dei biglietti di Settore Ospiti (Away Supporter Stand, Blocks 119-123, capienza massima 3.200 posti) avrà inizio a partire dal settore 122. Questi sono i prezzi: Adulto £22, Giovani 16-21 anni £17, Under 16 £12 (obbligo di acquisto contestuale a un adulto). Il giorno della partita i prezzi saranno maggiorati di £5".

(Asroma.com)