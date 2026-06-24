Serie A, gli orari e le date delle prime 5 giornate: esordio con la Fiorentina e trasferta con il Lecce di lunedì. Roma-Inter sabato 19 alle 18

La Lega Serie A ha diramato le date e gli orari delle prime cinque giornate di campionato. I giallorossi debutteranno lunedì 24 agosto alle 20:45 in casa contro la Fiorentina. La seconda giornata, sfida in casa del Lecce che si disputerà sempre di lunedì, 31 agosto, alle 18.30. Roma-Atalanta sabato 5 settembre alle 20:45 per la terza giornata. Per la quarta giornata, invece, i giallorossi saranno ospiti del Torino domenica 13 settembre alle ore 12:30. Il big match della quinta giornata Roma-Inter è in programma per sabato 19 settembre alle ore 18.

La partita contro i granata potrebbe subire un cambiamento di data e orario nel caso la Roma dovesse essere impegnata nella giornata di giovedì in Champions League. Nell'eventualità, Torino-Roma si giocherà lunedì 14 settembre alle ore 18:30.

(legaseriea.it)

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