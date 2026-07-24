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Malen è tornato in gol dopo 3 minuti. Ma si ferma Pisilli: due settimane fuori

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
venerdì, 24 luglio 2026 alle 8:11
Malen
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Dopo un Mondiale deludente condito anche da polemiche a distanza col ct Koeman, a Malen sono bastati tre minuti per tornare a segnare con la Roma. Certo in un'amichevole col Trastevere, formazione di Serie D, ma il senso del gol è sempre lo stesso, a prescindere dal contesto. Ci ha pensato la punta ad aprire le danze nel breve test, due tempi da 35 minuti, ieri pomeriggio a Trigoria e finito 6-0 in favore dei giallorossi. [...] 
Assenti Pisilli e Soulé: per l'argentino semplice gestione dei carichi, mentre il mediano ha rimediato una lesione di primo grado al soleo, che lo terrà fuori per almeno due settimane
(La Repubblica) 

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