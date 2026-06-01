Capitolo plusvalenze: Morrow e Lombardo al lavoro per definire i conti. La cifra è sotto i 60 milioni di euro

In questo mese la Roma dovrà concentrarsi completamente sul capitolo legato alle plusvalenze da ottenere entro il 30 giugno. Per questo, come riferito dall'edizione odierna del quotidiano, Jason Morrow, Chief Financial Officer del club giallorosso, e Maurizio Lombardo, Chief Football Operating Officer, stanno lavorando ormai da giorni per definire la cifra esatta, che comprensiva di sanzione, possa permettere al club capitolino di concentrarsi sulla campagna acquisti in entrata dal primo luglio. La cifra da ottenere con le plusvalenze sarà inferiore ai 60 milioni di euro.

(corsera)