Capello: "Mi sono proposto io a Sensi: ci vedemmo il giorno dopo e bloccammo alcune cessioni" (VIDEO)

Fabio Capello ha ripercorso le tappe del suo storico approdo alla Roma e il primo incontro con il presidente Franco Sensi in un'intervista con il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. L'ex tecnico, artefice dello scudetto del 2001, ha svelato un curioso retroscena legato alla nascita della trattativa. "La storia di Sensi è una storia molto bella. Incontrai all'aeroporto il presidente Gaucci del Perugia che mi disse: 'Perché non vai alla Roma?'" ha raccontato Capello. "Risposi che non conoscevo il presidente e non avevo nemmeno il numero di telefono. Me lo diede lui, chiamai Sensi e ci trovammo nel suo ufficio il giorno dopo. Io non ho mai avuto un procuratore. Mi sono proposto, l'ho chiamato e abbiamo discusso in base a delle scelte che l'allenatore che mi precedeva voleva fare".

Il tecnico convinse subito il patron giallorosso a bloccare alcune cessioni eccellenti: "Gli dissi che certi giocatori non potevano essere ceduti perché meglio di questi ce n'erano pochi. Si convinse e mi disse: 'Va bene, mi mandi il suo avvocato che ci mettiamo d'accordo'".



