Calciomercato Roma, i giallorossi insistono su Favasuli

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma continua a seguire con attenzione Costantino Favasuli. Il classe 2004, reduce da una stagione positiva in Serie B, sarebbe infatti uno dei profili monitorati dal club giallorosso in vista del futuro. Secondo il quotidiano, il nome di Favasuli rientra nei discorsi legati alla programmazione delle prossime stagioni e alla valorizzazione dei giovani talenti italiani. Nello specifico, il Corriere dello Sport sottolinea come la Roma stia insistendo sul giocatore, mentre il Como sarebbe in pole position per assicurarsi Mattia Liberali.

(corsport)