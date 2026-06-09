Calciomercato, gli occhi della Roma su Favasuli del Catanzaro

Nonostante manchi ancora un direttore sportivo, in attesa che si sblocchi la situazione tra l'Atalanta e Tony D'Amico, la Roma continua a muoversi sul mercato. L'ultimo nome sul taccuino giallorosso, come riportato dal Corriere dello Sport, è quello di Costantino Favasuli, il promettente esterno di destra del Catanzaro protagonista in Serie B e anche in Nazionale.

22 anni, 42 presenze con 2 gol e 9 assist, il ragazzo è seguito attentamente dalla Roma che può mettere sul piatto tra i 5 e gli 8 milioni di euro per soddisfare le richieste del club calabrese, che dovrà girare il 50% della rivendita alla

Fiorentina, oltre magari a girare qualche giovane in prestito con possibile riscatto e controriscatto.

Favasuli ha esordito in Nazionale con Silvio Baldini in panchina nella sfida contro il Lussemburgo, fornendo un'ottima prestazione sulla fascia e attirando l'interesse di molte squadre.