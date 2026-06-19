Addio a Igor Protti: il calcio italiano piange lo “Zar”

Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Igor Protti. L’ex attaccante di Bari, Lazio, Napoli e Livorno tra le altre è morto all’età di 58 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia, annunciata dallo stesso Protti nel luglio del 2025. La notizia è stata resa nota dalla famiglia attraverso un messaggio scritto dallo stesso ex calciatore e pubblicato da Sky Sport.

"Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore".