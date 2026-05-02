Italiano su PSG-Bayern: "È stata come Roma-Bologna di Europa League, succede quando ci sono 2 squadre che giocano per fare un gol in più dell'avversario"

Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato anche della semifinale di andata di Champions Leagye tra PSG e Bayern, paragonandola a Roma-Bologna di Europa League. Le sue parole: “È stata come Roma-Bologna di Europa League che l’hanno paragonata a Italia-Germania 4-3 del 1970. Succede quando ci sono 2 squadre che giocano per fare un gol in più dell'avversario schiacciandolo col pressing e cercando di tenere il pallino del gioco”