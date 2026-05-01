Fiorentina, Ndour: "La partita contro la Roma non ha bisogno di presentazioni, vogliamo punti per la salvezza aritmetica"

SKY SPORT - Nel prossimo turno di Serie A la Roma affronterà la Fiorentina di Vanoli, e Cher Ndour ha parlato in vista della sfida contro i giallorossi. Le sue parole: "Siamo carichi. La partita contro la Roma non ha bisogno di presentazioni: siamo motivati al massimo per fare una grande prestazione e trovare quei punti che ci mancano per la salvezza aritmetica”.