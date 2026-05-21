Ds e rinnovi: tutto rimandato a dopo la sfida contro il Verona

Settimana cruciale per la Roma, attesa domenica dalla sfida contro il Verona che può riportare i giallorossi in Champions Leagye. Proprio per questo, in questa settimana, a Trigoria sono concentrati solo sulla sfida del Bentegodi. Come scrive Paolo Rocchetti, ogni ragionamento sul nuovo ds e sui rinnovi ci sarà dopo il Verona. Gasperini è in comunque in continuo contatto con i giocatori in questi giorni.

Ogni ragionamento sul nuovo ds e la decisione definitiva sui rinnovi ci sarà dopo #Verona. #Gasperini sta parlando molto con i giocatori in questi giorni #ASRoma — Paolo Rocchetti (@P_Rocchetti87) May 21, 2026



