De Laurentiis: “Con Malagò come presidente della FIGC la Roma può stare tranquilla”

Aurelio De Laurentiis ha parlato prossimo presidente della FIGC a margine dell’inaugurazione del Villaggio della Salute della ‘Race for the Cure’ al Circo Massimo. Queste le parole del patron del Napoli rispondendo alla domanda sui benefici che Malagò potrebbe portare alle squadre del Centro-Sud: “Ma sai.. la Roma deve stare tranquilla perché se Malagò dovesse diventare presidente della Federazione, lui, da romanista, sicuramente farà in modo che il calcio porti anche qualche cosa in più al centro e al sud”.