Promozione CALORED: manutenzione completa della caldaia a soli 59 euro!

Leader nel settore da ben 25 anni, “ CALORED ” fornisce assistenza ai suoi clienti su tutto il territorio capitolino e si occupa di riparazioni, installazioni e sostituzioni di caldaie, condizionatori e scaldabagni. Dove si trova? In Via Val di Non, 80/82, zona Conca d’Oro.

I clienti potranno usufruire di un controllo della propria caldaia a un prezzo speciale grazie a una promozione imperdibile: manutenzione ordinaria + analisi fumi + rilascio bollino telematico + certificazione + compilazione libretto di impianto da 79 a soli 59 euro!

I tecnici sono operativi dalle 8 alle 19 per qualsiasi emergenza e per fornirvi assistenza.