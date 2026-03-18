Serie, A, minuti giocati dagli U23: comanda il Como, Roma al secondo posto (FOTO)

Kickest, il celebre portale di statistiche legate al calcio, ha stilato una classifica delle squadre per minuti concessi ai giocatori U23, ovvero nati dal 1 gennaio 2023 in poi. In questa classifica il Como domina nettamente: 11.793 minuti complessivi, oltre tre quinti del totale. Segue la Roma di Gasperini con 7765 minuti, a completare il podio il Cagliari con 7058. Ultimo posto per la Lazio con 1817 minuti concessi agli U23.
Per Under 23 (lo specifichiamo anche nel sottotitolo) intendiamo tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi. In questa classifica il Como domina nettamente: 11.793 minuti complessivi, oltre tre quinti del totale.