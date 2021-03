Zaniolo, il rientro si avvicina. Futuro di Fonseca in dubbio, spunta anche l'ipotesi Sarri

Da Trigoria non arrivano novità particolari dai campi (ancora a parte gli infortunati), sul futuro di Paulo Fonseca la situazione non è affatto cambiata, al punto che oggi è tornata alla ribalta anche l'ipotesi che porta a Maurizio Sarri. Intanto Nicolò Zaniolo, sempre più vicino al ritorno in campo. Dal professor Fink (annullato il consulto in Austria in programma domani) è arrivato l'ok all'ultima fase del recupero. Il 10 aprile giocherà con la Primavera, prima del ritorno in pianta stabile a disposizione di Fonseca. Diramato oggi il calendario di anticipi e posticipi dei prossimi match e non mancherà di far discutere la scelta della Lega di far giocare di domenica alle 18 i match con Bologna e Torino, a cavallo del doppio confronto di Europa League con l'Ajax

Intanto è tempo di Nazionali: già sceso in campo Diawara, nell'europeo Under 21 si mette in luce Villar, in gol con la sua Spagna. Stasera sarà il turno di Dzeko, che dopo l'esito positivo dei controlli guiderà la Bosnia nel primo match di qualificazione ai Mondiali. Sul fronte stadio, una lettera inviata dal club al Comune di Roma conferma l'addio a Tor di Valle e la rottura con Eurnova, ma anche la volontà di proseguire con un nuovo progetto. Mercato: smentiti i rumors dall'Argentina su un possibile ritorno in patria di Pastore, dalla Turchia respinta la prima offerta della Roma per Mukairu dell'Antalyaspor.

