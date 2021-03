Calciomercato Roma: incontro a Trigoria tra Pinto e l'agente di Mancini e Cristante

A Trigoria si pianifica il futuro. Questa mattina al "Fulvio Bernardini" ha fatto visita l'agente di Bryan Cristante e Gianluca Mancini, Giuseppe Riso. Il procuratore ha incontrato prima il centrocampista giallorosso per sincerarsi delle sue condizioni, dopo il fastidio al pube che lo ha costretto a lasciare il ritiro dell'Italia, poi il General Manager giallorosso Tiago Pinto.

Pinto e Riso hanno iniziato a parlare di un adeguamento contrattuale di Cristante, si rivedranno più avanti e la volontà sarebbe anche di prolungare l'attuale accordo oltre la naturale scadenza del 2024.

A margine dell'incontro si è discusso anche del rinnovo di Mancini, ora in Nazionale. Anche il difensore è in scadenza nel 2024 ed è in cima alla lista dei giocatori da "blindare" per la Roma. Mancini è un intoccabile per il presente e per il futuro, scrive il portale specializzato di calciomercato.

