Calciomercato Roma, dall'Argentina: contatti avviati tra l'Huracan e Pastore, si cerca un prestito di 6 mesi. Dall'entourage: "0% di possibilità"

Come aveva già anticipato il vicepresidente dell'Huracan appena insediatosi, l'obiettivo della società era quello di riportare alcuni dei talenti cresciuti nel club di Buenos Aires, tra i quali figura anche il romanista Javier Pastore. Come scrive il portale argentino, i contatti tra l'Huracan e il Flaco sono stati avviati ma, visto l'imponente ingaggio, si punta sull'aspetto sentimentale per convincere il numero 27. L'obiettivo è strappare almeno un prestito di 6 mesi.

(tntsports.com.ar)

"0% di possibilità", è quanto emerge dall'entourage di Javier Pastore sulla probabilità che l'argentino torni all'Huracan, stando alle informazioni riportate su Twitter dal giornalista de "Il Tempo" Filippo Biafora. Non esiste alcuna trattativa in corso e le recenti notizie hanno strappato più di una risata.