Il nuovo vice presidente dell'Huracan è Gustavo Mendelovich e in un'intervista ha dichiarato di voler riavvicinare diversi calciatori cresciuti nel club argentino. Tra questi c'è anche Javier Pastore, prelevato proprio da lì dal Palermo nel 2009. Queste le parole di Mendelovich: "Stiamo lavorando per questo, in modo che abbiano le porte aperte, che possano identificarsi con il club. Spero che ci sarà il ritorno di molti di loro".

(Quemeros del Sur)