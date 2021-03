Kluivert: "Non bisogna crescere troppo in fretta. Soddisfatto di essere al Lipsia"

Justin Kluivert si trova attualmente in ritiro con l'Olanda dove ritrova Noa Lang, compagno ai tempi dell'Ajax. Queste le parole dell'attaccante di proprietà della Roma e attualmente in prestito al Lipsia: "Sono piuttosto soddisfatto di essere al Lipsia. Il confronto con Lang? Ognuno ha il suo percorso".

Ai tempi dell'Ajax i due scherzavano spesso insieme: "Stiamo entrambi maturando ma abbiamo 21 anni, non trenta. Non si deve voler crescere troppo in fretta. Fare errori fa parte del calcio e non solo. Se non sbagli non avrai niente da dire dopo la tua carriera".

(nos.nl)

