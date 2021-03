Zaniolo, c'è l'ok di Fink per l'ultima fase del recupero: il 10 aprile in campo con la Primavera, poi ritorno in prima squadra

Si avvicina il rientro di Nicolò Zaniolo (che intanto scalpita...), dopo l'infortunio al ginocchio sinistro subìto lo scorso settembre con la maglia dell'Italia. Come riporta su Twitter il giornalista del "Corriere dello Sport" Jacopo Aliprandi, il 22 giallorosso domani non volerà in Austria per sottoporsi alla visita del professor Fink, come precedentemente circolato. Ma Zaniolo ha già avuto il via libera per procedere con l'ultima fase del recupero, quindi cambi di direzione, scatti e tiri in porta.

Il classe '99 prima scenderà in campo con la Primavera di Alberto De Rossi il prossimo 10 aprile contro la Fiorentina, poi tornerà in prima squadra.