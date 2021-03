Zaniolo, giovedì la visita: poi va in Primavera

Come ha anticipato Paulo Fonseca in conferenza stampa sabato scorso, già contro il Sassuolo potrebbero tornare disponibili alcuni giocatori: il più vicino al recupero è Veretout, anche Smalling potrebbe rientrare. Per Mkhitaryan bisognerà aspettare ancora, ma l'obiettivo dell'8 aprile, match d'andata contro l'Ajax, non è irrealistico.

Capitolo Zaniolo: il 22 giallorosso giovedì vola a Innsbruck per l'ultimo controllo dal professor Fink. Se tutto andrà bene, esordirà il 10 aprile con la Primavera.

(Corsport)